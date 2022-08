Milano, spacciava cocaina e hashish insieme a peperoni e insalata: arrestato fruttivendolo

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Due teste di insalata, un melone che con sto caldo è proprio l’ideale e poi ancora tre o quattro peperoni… e perché no, magari anche qualche grammo di cocaina: un uomo di 51 anni, fruttivendolo di Cologno Monzese, a una manciata di passi da Milano, è stato di recente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti delle forze dell’ordine tenevano il nostro protagonista sotto controllo già da qualche tempo e avevano infatti ipotizzato che tenesse dell’hashish e della cocaina all’interno del suo stesso esercizio commerciale, in modo da poterla rivendere comodamente ai propri clienti – tra una melanzana e qualche zucchina, si capisce.

Nella serata di martedì 9 agosto due investigatori della VI sezione della squadra mobile, appostati nei paraggi dell’attività, avvistarono un uomo entrare nel negozio e uscire una manciata di minuti più tardi senza alcun sacchetto della spesa. Ora, avrebbe semplicemente potuto trattarsi di un amico passato per un saluto – ma come accennato i militari avevano raccolto indizi già da qualche tempo e dunque non hanno esitato a raggiungere l’uomo in questione. Fermato e controllato, il “cliente” è stato trovato in possesso di una dose di cocaina da 0,40 grammi – una prova che ha definitivamente dissipato ogni dubbio.

A questo punto i militari hanno fatto scattare la perquisizione del negozio: in un piccolo stereo portatile sono state scoperte altre due dosi di cocaina, mentre nella pedana situata al di sotto della cella frigo sono stati trovati circa 50 grammi di hashish. Il fruttivendolo, a questo punto, non ha potuto fare altro che porgere i polsi per farli ammanettare – una cerimonia a cui, a onor del vero, aveva già preso parte in precedenza: appena un paio di anni fa, infatti, l’uomo fu arrestato perché trovato in possesso di peperoni ripieni di cocaina.