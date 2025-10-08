Milano sta pagando un solo piatto 35 euro e fa pure la fila per sedersi

La Rue a Milano è il paradiso dell'indeciso: un solo piatto in menu al prezzo di 35 euro. Il pubblico è in visibilio.

L’identikit è rapido, ma la lettura del menu lo è ancora di più: si chiama La Rue, si trova a Milano e più precisamente al civico 79 di Corso Garibaldi, l’offerta è limitata a un solo piatto al prezzo di 35 euro.

L’indecisione non è di casa, l’entusiasmo invece sì. L’ispirazione è francese, e segue l’eco de Le Relais de l’Entrecôte di Parigi: tre atti serviti in sequenza ordinata, con il cliente che viene disturbato per una sola e semplice scelta. Milano è in visibilio, diciamo, e dall’insegna si allunga una coda di curiosi e affamati: ma che si mangia, dunque?

L’unico piatto servito

Tre atti, dicevamo. Numero uno: una insalata fresca con tanto di noci e salsa vinaigrette. Numero due: un’entrecôte (non sarete sorpresi, no? Avevamo pure seminato un indizio, nelle righe precedenti), grande classico della cucina d’Oltralpe, condita con salsa segreta che viene servita in due tempi così da garantire la corretta temperatura. Numero tre: patatine fritte fatte in casa.

La scelta (o disturbo, se preferite restare in punta di piedi) a cui abbiamo accennato nelle righe precedenti entra in scena nell’atto numero due, e riguarda la cottura della carne – ben cotta, media o diversamente al sangue. Tant’è: il prezzo del menu fisso, dicevamo, è di euro 35, e comprende anche acqua e coperto. E poi?

C’è uno strappo alla regola, ma commesso nel nome del gusto. Insomma, il menu continua. Ci sono i dolci, a loro volta fatti in casa: c’è il tiramisù, c’è la crostata ai frutti rossi, c’è la crème brûlée; tutti disponibili per una puntuale e legittima aggiunta al prezzo fisso di cui sopra (tra gli 8 e i 9 euro in più).

L’ispirazione, dicevamo, è di chiaro stampo parigino: il pasto come rituale scandito, preciso, quasi addirittura igienico. Accanto al locale (meneghino) vero e proprio c’è anche l’angolo take away con baguette ed entrecôte da asporto per un passaggio al volo: La Rue, d’altro canto, non accetta prenotazioni.