Milano, tra i clienti c’erano dei criminali pericolosi: bar chiuso per due settimane

di Luca Venturino 25 Luglio 2022

Era ormai diventato una sorta di ritrovo per i criminali e i pregiudicati della zona, rappresentando così un valido motivo di preoccupazione e disagio per i residenti nelle aree limitrofe: ci stiamo riferendo al Lucy Bar di piazza Giovanni Bausan a Milano, chiuso da un provvedimento firmato nei giorni scorsi e notificato nella giornata del 21 luglio dallo stesso questore Giuseppe Petronzi.

Nello specifico, il provvedimento di cui sopra è scattato in seguito a quanto emerso da una lunga serie di controlli da parte degli agenti delle forze dell’ordine, che di fatto hanno a più riprese ispezionato il locale nel lasso di tempo compreso tra agosto 2021 e giugno 2022 scoprendo che, come anticipato in apertura, era per l’appunto diventato un abituale luogo di ritrovo per personaggi già noti ai militari per precedenti penali e di polizia. Importante notare, per di più, che nel corso di un recente controllo, avvenuto nel mese di giugno, uno dei clienti abbia di fatto aggredito uno dei poliziotti impegnati nell’ispezione: per questi sono scattate le manette con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Presi in esame i rapporti degli agenti, il questore ha infine deciso di applicare l’articolo 100 del Tulps, che di fatto permette di sospendere la licenza di un esercizio nel caso in cui questo costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.