Milano, trasforma un bar in centro in “discoteca”: denunciato il titolare

di Luca Venturino 12 Maggio 2022

No, non si tratta di una puntata inedita di “Extreme Makeover: Nightlife Edition” (esisterà?), ma della trovata del titolare dell’Adecafé, un bar nel pieno centro cittadino di Milano che ha deciso di trasformare il suo locale in una specie di discoteca senza però possedere le autorizzazioni del caso.

Allertati dal numero di clienti fuori dal locale e dalla musica alta, gli agenti del corpo di Polizia del capoluogo lombardo hanno deciso di eseguire un’ispezione nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio: pochi istanti dopo essere entrati all’interno del locale, i militari hanno preso nota della presenza di diversi ragazzi che ballavano sia all’esterno che all’interno della struttura allestita dal proprietario. In seguito a un veloce controllo, gli agenti hanno quindi scoperto che la struttura in questione non aveva né l’autorizzazione né l’agibilità per l’attività commerciale in questione: pertanto, hanno proceduto con la denuncia al titolare.

Quest’ultimo dovrà anche rispondere di una denuncia per disturbo della quiete pubblica in quanto la musica all’interno del locale veniva diffusa ad alto volume nonostante la legge lo proibisca nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del mattino. Più precisamente, al titolare sono stati contestati la violazione degli articoli 9 del testo unico di pubblica sicurezza, gli articoli 681 e 659/1 del codice penale.