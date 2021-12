Milano, ubriaco spruzza spray al peperoncino in un ristorante

di Luca Venturino 29 Dicembre 2021

Immaginate di stare passando una tranquilla serata al ristorante, quando un folle entra e comincia a spruzzare spray al peperoncino: è ciò che è successo intorno alla mezzanotte di mercoledì 29 dicembre in un locale di via Farini, a Milano, quando un 43enne ubriaco ha fatto il suo ingresso e ha cominciato a spruzzare la sostanza urticante.

Fortunatamente le conseguenze per i presenti si sono fermate a una lieve irritazione alla gola, e nessuno è rimasto intossicato: gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione dei gestori del locale, e hanno bloccato con non poca fatica l’uomo. Questi, infatti, ha tentato più volte di opporre resistenza, scagliandosi prima contro gli agenti al loro arrivo e poi, una volta in auto, scagliando pugni e calci ai sedili posteriori, tanto da danneggiarli. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.