Milano: un gin allo zafferano per omaggiare la tradizione del risotto

di Valentina Dirindin 29 Maggio 2023

Un London dry gin realizzato con un mix di ginepro e diverse botaniche, più un ingrediente speciale, lo zafferano, che è un omaggio alla cucina milanese: è il nuovo gin realizzato dal CotoliAMO Lounge Bar dell’Hilton Milano. Un prodotto che grida al pairing, moda mai davvero lanciata del tutto dell’abbinamento cibo cocktail, su cui però ci sono sempre tentativi interessanti.

Questo gin, in particolare è espressamente pensato come base per un drink di accompagnamento alle specialità milanesi dello chef Paolo Ghirardi, dall’orecchia d’elefante all’ossobuco burger. Un’idea che ovviamente va di pari passo con la grande attenzione che da qualche tempo a questa parte sta vivendo il gin, con oltre ottocento etichette prodotte soltanto in Italia. Due di queste (il Gin “Monsieur” del Professore e il Gin Malfy con limone) sono anche alla base dell’esperienza di Gin Tasting proposta dall’hotel Hilton.

CotoliAMO Lounge Bar

Un nome che tradisce una specialità, la cotoletta alla milanese. Il lounge bar dell’hotel Hilton di Milano, perfetto per i turisti che vogliono scoprire le ricette più pop della tradizione lombarda, punta infatti tutto sull’Orecchia d’Elefante preparata dallo chef Paolo Ghirardi. Ce ne sono sei versioni diverse in menu (con farciture e accompagnamenti diversi, anche a seconda delle stagioni) e nella drink list – a conferma dell’anima comunque pop del locale – c’è anche una sezione tutta dedicata alle varianti dello spritz. Oltre al gin tonic allo zafferano, of course.