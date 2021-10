Milano vince il premio del Principe William contro lo spreco alimentare

di Valentina Dirindin 21 Ottobre 2021

Va a Milano il premio del Principe William contro lo spreco alimentare. A vincere la prima edizione dell’Earthshot Prize, il premio dedicato alle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente, è stato infatti il progetto della Food policy degli hub di quartiere contro lo spreco alimentare. Un progetto nato nel 2017 dalla collaborazione tra il Comune di Milano, Politecnico di Milano, Assolombarda, Fondazione Cariplo e il Programma QuBì.

A oggi il progetto ha permesso di recuperare oltre 10 tonnellate di cibo al mese, grazie al contributo di 20 supermercati, 4 mense aziendali e 24 enti del Terzo settore. L’annuncio della vittoria del premio internazionale è stato fatto dal rampollo della Royal Family in persona, che ha proclamato il vincitore scelto da un comitato di esperti internazionale. In competizione, oltre al progetto milanese, c’erano 750 diverse iniziative provenienti da tutto il mondo: un risultato che fa ancora più onore alla città di Milano e al suo impegno contro lo spreco alimentare.

Non solo un’onorificenza simbolica: in palio c’era un premio ghiotto di un milione di sterline, che verrà utilizzato per potenziare ulteriormente il progetto, aprendo nuovi Hub di quartiere. Un’occasione di visibilità importante per Milano e la sua spinta verso il futuro, testimoniata dall’attenzione su un tema di grande attualità.