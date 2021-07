La mini pavlova alle fragole è la mono porzione di un dolce sfarzoso ma, tutto sommato, semplice da fare, addirittura una ricetta svuotafrigo da usare quando avanzano degli albumi da altre preparazioni. Si tratta di una meringa fatta a coppetta, in cui inserire una farcia a base di panna montata e frutta fresca e da guarnire a piacere.

La pavlova è un dolce di origine australiana o neozelandese, una storia non troppo accreditata la considera una creazione del 1926 da parte dello chef di un hotel a Wellington, in Nuova Zelanda, e così chiamato in onore della ballerina Anna Pavlova. In generale però, in tutta l’area di Australia e Nuova Zelanda questo è senza dubbio il dolce delle grandi occasioni.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

Per 15 mini pavlove:

110 g Albumi

110 g Zucchero Semolato

110 g Zucchero A Velo

1 pizzico Sale Fino

1 e ½ cucchiaino Vaniglia raschiata da una bacca

Per la coulis di fragole:

250 g Fragole fresche

60 g Zucchero Semolato

Per completare i dolci:

q.b. Panna montata zuccherata

q.b. Fragole fresche tagliate a fettine

q.b. Mandorle a lamelle tostate

Preparazione:

Per preparare la ricetta della mini pavlova alle fragole, preparate la coulis di fragole: mettete le fragole tagliate a pezzetti in una casseruola con lo zucchero. Fate cuocere a fuoco dolce per 10-15 minuti.

Frullatele col frullatore a immersione, fino a formare una purea.

Lasciatela raffreddare prima di usarla.

Preparate le pavlove: mescolate innanzitutto i due tipi di zucchero insieme alla vaniglia.

In planetaria, montate gli albumi col sale, aggiungendo lo zucchero a più riprese, per circa 10 minuti, fino ad ottenere una meringa bianca, densa e lucida.

Incorporate alla meringa con una spatola la metà della coulis di fragole, senza mescolare troppo, affinchè rimangano visibili delle striature rosse.

Mettete la meringa in una tasca da pasticceria con bocchetta grossa a stella, dopo aver “sporcato” le pareti con altre striature della coulis di fragole avanzata.

Fate dei mucchietti rotondi a forma di ciotolina, coi bordi rialzati e concavi nel centro, su una teglia rivestita di carta forno.

Infornate a forno preriscaldato, modalità statica, a 105° per circa 1 ora. Le meringhe devono seccare ma non colorire.

Lasciatele raffreddare fuori dal forno.

Farcite le pavlove mettendo sul fondo la panna montata, sopra le fragole fresche tagliate a fettine e le lamelle di mandorle tostate in una padella antiaderente.