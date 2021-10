Mistero al Caffè Gambrinus: rubato il trench del Commissario Ricciardi

di Valentina Dirindin 15 Ottobre 2021

Furto con mistero al Caffè Gambrinus di Napoli: a essere stati rubati non sono soldi, pasticcini o preziosi, bensì il trench del Commissario Ricciardi, il personaggio nato dalla penna dello scrittore Maurizio de Giovanni.

Una sua copia (fedele a quella indossata nella trasposizione televisiva dall’attore Lino Guanciale), donata dalla storica sartoria Canzanella, era infatti conservata sull’attaccapanni nella sala Michele Sergio del celebre bar napoletano, proprio accanto al tavolino dove Luigi Alfredo Ricciardi, il personaggio creato dallo scrittore di gialli napoletano de Giovanni, è solito prendersi un caffè e ricevere i suoi ospiti.

“Siamo rimasti molto male – racconta un affranto Antonio Sergio – Il capo aveva un valore simbolico essendo una copia. Su chi può essere stato davvero non abbiamo idea, solo che ieri il locale era molto affollato anche da stranieri”. Magari, se vogliamo pensare in buona fede, è stato un semplice errore: a chi non è capitato di prendere per sbaglio l’ombrello, o addirittura il capospalla, di qualcun altro? Chissà, magari il cappotto, così come è sparito, tornerà, richiamato anche dal dispiacere dei titolari del caffè. “Ci teniamo a sottolineare che il locale è sicuro – aggiunge Massimiliano Rosati – e bere un caffè nella sala interna accanto al tavolino del Commissario e circondati da opere d’arte è sempre un’emozione fortissima.

Ci dispiace constatare furti del genere perché così si porta via un pezzo importante dell’immaginario collettivo. Spesso sottraggono tovagliolini per avere un ricordo del locale storico, in passato tazzine, ma davvero non ci aspettavamo un simile gesto”. Se solo ci fosse il Commissario Ricciardi, siamo certi che cose del genere non accadrebbero più.