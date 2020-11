Mistery Box a domicilio, il ricavato per la RSA Montefeltro di Urbino: l’iniziativa di uno chef locale

Un’iniziativa di beneficenza dedicata alla RSA Montefeltro di Urbino e promossa dallo chef Giuseppe Portanova, titolare del ristorante Il Cortegiano. Il cuoco realizzerà – sullo stile dello show MasterChef – una Mistery Box che consegnerà a domicilio ai clienti sabato mattina, 21 novembre. Il ricavato andrà – ad esclusione del costo – alla RSA di Urbino “dove ci sono tanti nostri nonni, la base della nostra cucina, un patrimonio da tutelare e proteggere”.

“Io non e li ho purtroppo più, ma quello che so di cucina parte dalle basi che mi hanno lasciato loro – spiega Portanova al Corriere Adriatico – Sono in contatto con Andrea Signoretti, il coordinatore della struttura: mi ha fatto molto piacere il suo appoggio. Andrò a prendere di persona quello che mi sarà indicato come utile per la struttura e lo consegnerò personalmente, rispettando tutte le norme di sicurezza”.

Il video sui social ha fatto centinaia di visualizzazioni in poche ore e sono fioccate poi le richieste di collaborazione e supporto. La Mistery Box verrà consegnata sabato, 21 novembre, la mattina. Il costo è di 15 euro, per poterla prenotare contattare direttamente lo chef sui suoi canali social.

Dal suo profilo social Instagram o Facebook, Giuseppeportanovachef, lo stesso cuoco sabato, alle ore 19.00, spiegherà, tramite una diretta, come cucinare gli ingredienti misteriosi.