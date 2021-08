Mitili o cozze Mytilus Galloprovincialis: richiamo per rischio chimico

Rilevata presenza di biotossine marine DSP oltre i limiti di legge in un lotto di Mitili o cozze.

di Marco Locatelli 18 Agosto 2021

Mitili o cozze – Mytilus Galloprovincialis richiamate per rischio chimico. L’avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Salute.

Nello specifico, si tratta del lotto di produzione raccolto in data 16 agosto 2021 – unità di vendita confezione da 5 kg – dalla Società Agricola Angelo Mancin in Viale della Repubblica n.147 di Scardovari di Porto Tolle, in provincia di Rovigo.

Il motivo del richiamo: rilevata presenza di biotossine marine DSP oltre i limiti di legge. Si consiglia di non consumare il prodotto, anche se cotto.