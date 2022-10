M&M’s: da oggi saranno più inclusivi, grazie a una nuova caramella di colore viola

di Luca Venturino 4 Ottobre 2022

Il roster di M&M’s si arricchisce di un nuovo personaggio per la prima volta da circa un decennio: si tratta di Purple, una caramella viola dedicata al tema della “consapevolezza di sé stessi” e rappresentante l’accettazione e l’inclusività. Stravagante e un po’ eccentrica per natura, Purple non apparirà (o almeno non nell’immediato futuro) però all’interno dei pacchetti tradizionali: a onore del vero è stata svelata al pubblico insieme a una canzone e un video musicale chiamato “I’m Just Gonna Be Me” come parte dell’iniziativa FUNd di M&M, che donerà un dollaro per ogni stream all’organizzazione no profit Sing For Hope con un tetto di 500 mila dollari.

Come accennato Purple sarà l’ultima aggiunta all’iconico cast di M&Ms, e il settimo personaggio complessivo dopo Red, Green, Yellow, Brown, Orange e Blue: la sua presentazione al grande pubblico, tuttavia, ha scatenato qualche critica. “Non potete fare delle caramelle e basta?” ha commentato un utente su Twitter riferendosi ai temi rappresentati da Purple.

“In Purple il pubblico troverà molto con cui relazionarsi e apprezzare” ha commentato Jane Hwang di Mars Wrigley “inclusa la sua volontà di abbracciare il suo vero io. Il nostro nuovo personaggio, in altre parole, ci ricorda di celebrare ciò che ci rende unici”.