Modena, Caffè Molinari passa a un gruppo tedesco

di Luca Venturino 21 Gennaio 2022

Caffè Molinari fu fondata a Modena nel 1804, e dopo una storia secolare comincia a parlare tedesco: l’azienda, specializzata nel settore della lavorazione, torrefazione e commercio di caffè, passa infatti sotto il controllo del Gruppo Tchibo, colosso da 3 miliardi di fatturato.

La prima insegna di Caffè Molinari spuntò a Modena, come abbiamo accennato, nel 1804 con il nome di “Ditta Giuseppe Molinari”: da allora crebbe fino a diventare, nel 1880, la fornitrice ufficiale della Reale Casa di Savoia, specializzandosi nella torrefazione e fondando quelli che sono tutt’ora punti nevralgici della socialità modenese, come il bar Molinari nel centro città. Il passaggio di proprietà al gruppo Tchibo non è da considerarsi necessariamente come la fine di un’era, ma semplicemente come il primo passo verso i prossimi sviluppi del marchio.