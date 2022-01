Modena, la mensa scolastica è firmata dallo chef stellato Luca Marchini

di Luca Venturino 19 Gennaio 2022

Gli studenti e bimbi delle scuole elementari e degli asili (compreso il nido!) di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena pranzeranno alla mensa scolastica con un menu firmato dallo chef stellato Luca Marchini.

Il progetto arriva dall’Amministrazione dello stesso Comune insieme alla cucine di Camst group, e coinvolge 1800 bambini per predisporli verso un’alimentazione sempre più bilanciata, sana e varia. E in effetti chi meglio di uno chef stellato potrebbe insegnare i precetti di una dieta corretta? “La sfida è elaborare un intero menu scolastico non solo sano ed equilibrato, ma anche appetibile e riconoscibile” spiega il sindaco locale, Giovanni Gargano, che sottolinea come l’obiettivo sia anche quello di educare i ragazzi alla conoscenza dei prodotti tipici locali attraverso la preparazione (e l’assaggio, ovviamente) di piatti tipici della gastronomia emiliana.