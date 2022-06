Modena, sequestrate 12 tonnellate di carne in un salumificio

In un salumificio situato in provincia di Modena sono state sequestrate ben 12 tonnellate di carne ed elevate sanzioni per 3500 euro.

di Luca Venturino 30 Giugno 2022

Un controllo effettuato dagli agenti del Nas di Parma in un salumificio situato nel territorio della provincia di Modena si è concluso con il sequestro amministrativo di oltre 12 tonnellate di carne, equivalenti – in termini prettamente economici – a un valore complessivo di circa 90 mila euro. Nello specifico, nel corso dell’ispezione gli agenti delle forze dell’ordine hanno segnalato una quasi totale mancanza delle indicazioni riguardanti la tracciabilità dei prodotti alimentari, che chiaramente sono invece obbligatorie per legge: nei confronti del legale rappresentate dell’esercizio in questione, al termine dei controlli, sono poi state elevate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3500 euro.

Tornando all’ispezione, i militari hanno ritrovato 2200 chilogrammi di carne fresca destinata alla produzione di salumi all’interno di una cella frigo refrigerata: come accennato poco fa, tuttavia, i prodotti in questione erano privi delle indicazioni riguardanti la tracciabilità come il fornitore, la data e il documento di entrata, la data di lavorazione, il lotto di entrata o quello interno. In una seconda cella frigorifera, atta al congelamento di materie prime, gli agenti del Nas hanno invece trovato altri 10 mila chilogrammi di carne già congelata conservata in cassette di plastica impilate l’una sopra l’altra, eccedendo la potenzialità di carico della cella in questione. Anche in questo caso molti dei prodotti erano privi delle indicazioni di tracciabilità: dopo averne disposto il sequestro amministrativo, i militari li hanno messi a disposizione delle autorità sanitarie per la successiva destinazione a uso non alimentare.