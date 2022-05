Modena: uno stage in cucina per chi soffre di disturbi alimentari

di Luca Venturino 18 Maggio 2022

Nel ristorante L’Erba del Re di Modena lo chef Luca Marchini ha tenuto uno stage di riabilitazione psiconutrizionale a cui hanno partecipato sei ragazze affette da disturbi alimentari: l’appuntamento, tenutosi durante la giornata di lunedì 16 maggio, rappresenta la prima iniziativa di questo genere nel territorio modenese, ed è stato coordinato dal Centro Diurno per i Disturbi del comportamento alimentare dell’Azienda USL al fine di inserire, all’interno del percorso di assistenza per le pazienti, un’esperienza di contatto e conoscenza del cibo mediata dalla passione di un grande chef del territorio.

Marchini ha pertanto organizzato una cooking class che coinvolgesse i cinque sensi, stimolandoli in modo da suscitare emozioni e far percepire alle partecipanti il potere comunicativo del cibo – una sorta di gioco che trascende la più banale lezione ai fornelli e che mira invece a rendere piacevole l’esperienza grazie alle suggestioni portate dai profumi e dalle consistenze. Si tratta, come anticipato, di una delle attività nel contesto del percorso di psicoriabilitazione nutrizionale del Centro Diurno e che verrà inserita come appuntamento fisso.

“Nella cooking class che ho pensato il gusto viene potenzialmente messo da parte per lasciare spazio all’attivazione di tutti i sensi” ha spiegato a tal proposito lo chef Luca Marchini. “I partecipanti

annuseranno, toccheranno, osserveranno le differenze tra gli ingredienti, tra le loro percezioni, per poi esprimere un parere. Si tratta di un approccio al cibo delicato, uno sguardo differente verso nuove visioni di quello che il cibo rappresenta e trasmette, da parte di coloro che riescono ad approcciarlo con fatica e difficoltà”.