Moena, cerva entra al supermercato e tira dritto per la corsia degli alcolici

Una cerva è entrata in un supermercato puntando dritto per la corsia degli alcolici: che stesse cercando del Jägermeister?

di Luca Venturino 24 Ottobre 2022

Come mai la gallina deve attraversare la strada? Non ne abbiamo idea, ma in compenso abbiamo un’idea sul perché una cerva dovrebbe entrare al supermercato – per comprare del vino e della grappa. Ci stiamo riferendo a quanto capitato nelle scorse ore in quel di Moena, piccolo comune di appena duemila abitanti incastonato fra le montagne della provincia di Trento, dove una cerva ha fatto il suo ingresso all’interno della Coop locale seminando stupore e panico tra il personale e i clienti.

L’animale è riuscito a entrare dalla porta automatica: non è chiaro se queste si siano effettivamente aperto al suo cospetto, rilevando la sua presenza – una cerva, dopotutto, ha un’altezza che potrebbe assolutamente essere paragonata a quella di un uomo adulto – o se semplicemente ha approfittato del passaggio di un altro cliente, che per l’appunto stava facendo il suo ingresso. Una volta all’interno, la cerva – palesemente spaventata e disorientata – ha optato per un veloce giro nella corsia degli alcolici: i suoi zoccoli, evidentemente non concepiti per il pavimento liscio del supermercato, hanno a più riprese perso aderenza, portandola a sbattere contro alcuni scaffali. Fortunatamente, pare che né l’animale né la merce abbia subito dei danni.

Terminato il vagabondaggio tra vini, grappe e birre (chissà che non sia rimasta ipnotizzata dall’etichetta del Jägermeister?), la cerva ha imboccato il magazzino, dove il personale è riuscito a farla uscire dal portone posteriore. Come già accennato non ci sono stati danni al negozio o persone ferite, e lo stesso animale è uscito dalla visita incolume; anche se il dubbio rimane: e se avesse cercato di uscire dal retro per non pagare?