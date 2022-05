Moët Hennessy sfida Aperol lanciando lo Spritz argentino

Il nuovo drink di Chandon, made in Argentina, andrà a competere in italia con lo spritz tradizionale a base di Campari o Aperol

di Marco Locatelli 12 Maggio 2022

Chandon Lvmh porta in Italia lo spritz argentino, il Chandon Garden Spritz, esordio previsto domani 13 maggio a Milano con l’arrivo della presidente Sibylle Scherer della casa vinicola argentina controllata da Moët Hennessy.

Il nuovo drink di Chandon, made in Argentina, andrà a competere in italia con lo spritz tradizionale a base di Campari o Aperol, “una categoria in forte crescita – spiega la numero uno di Chandon Scherer – e noi puntiamo ad allargare il mercato. Il nostro è un prodotto nuovo, complementare e non alternativo allo spritz italiano”.

Un mercato, quello dello spritz, cresciuto di 3 o 4 volte in 10 anni come sostiene la Scherer. Per realizzare lo Chandon Garden Spritz sono stati necessari 64 tentativi, anche grazie ad Ana Paula Bertolucci, alla guida dei vigneti in Argentina.

Il prodotto arriva in Italia dopo il lancio di un anno fa in Francia, Germania, USA e paesi nordici, poi il raggio d’azione si è allargato su Brasile, California, Australia, Cina e India.