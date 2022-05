Molise, controlli nel settore alimentare in tutta la regione: rilevate 214 irregolarità

di Luca Venturino 19 Maggio 2022

Negli ultimi tempi gli agenti dei Carabinieri del Nas di Campobasso sono stati impegnati in una serie di controlli nelle attività operanti nel settore alimentare distribuite su tutto il territorio del Molise: nello specifico, le ispezioni hanno coinvolto ben 650 aziende alimentari o socio-sanitarie e portato alla luce 214 irregolarità di varia natura che spaziano dalla somministrazione di alimenti surgelati senza dovuta indicazione nel menu alla vendita di pesce allevato spacciato come pescato, fino ad arrivare alla mancanza delle informazioni obbligatorie circa le tracciabilità di carne e pesce.

Irregolarità che, di fatto, hanno portato alla stesura di sanzioni amministrative per un totale complessivo di 47.285 euro, 24 denunce di carattere penale e sette attività alimentari chiuse, oltre al sequestro di circa mille confezioni di alimenti e/o prodotto pericolosi. Le attività di controllo hanno anche coinvolto una serie di strutture sanitarie pubbliche e private come ospedali, poliambulatori, case di riposo, cliniche e laboratori di analisi che hanno fatto emergere irregolarità circa il mancato rispetto dei capitolati d’appalto, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’esercizio abusivo di professione sanitaria.

Si segnala, infine, nell’ambito del contrasto al commercio di prodotti pericolosi per la salute pubblica, il sequestro di 250 articoli carnevaleschi e cosmetici privi del marchio CE o di indicazione in lingua italiana; mentre sono tuttora in corso gli accertamenti analitici per verificare la presenza di di conservanti o additivi non consentiti in oltre 40 campioni alimentari a base di carne, crostacei e farine.