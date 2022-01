Moncalieri: biglietto davanti a una caffetteria paragona il Green Pass ai nazisti

di Manuela 18 Gennaio 2022

Andiamo a Moncalieri, in provincia di Torino: qui davanti a una caffetteria è stato lasciato un biglietto che paragona il Green Pass ai nazisti.

Il locale in questione è la Cafetteria dei Fiori che si trova sul viale del Castello di Moncalieri. Le due titolari hanno trovato un cartello affisso davanti alla caffetteria che recitava: “A voi che chiedete il green pass perché lo dice la legge: anche i nazisti dicevano di aver solo eseguito ordini superiori”.

Tutto è accaduto probabilmente nella notte del 9 gennaio. Le titolari hanno subito chiamato i Carabinieri per i controlli del caso, mentre nei prossimi giorni verrà sporta regolare denuncia. Attualmente l’ipotesi più accreditata è che il biglietto possa essere stato scritto da uno dei clienti del locale che non ha potuto accedervi in quanto sprovvisto di certificazione verde (così come previsto dalla nuova normativa anti Covid-19).

Non è certo la prima volta che a Moncalieri succede una cosa del genere: lo scorso agosto i no vax avevano preso di mira l’hub vaccinale di borgo Mercato. Qui alcuni vandali rimasti ignoti avevano deturpato il Palavaccini con scritte contro il vaccino.

Tuttavia adesso i no vax e i no green pass hanno deciso di prendere di mira le attività commerciali. Ilaria Izzo e Monica Scivoli, le due titolari, si sono chieste se, secondo i no vax, loro si divertano a spendere soldi per mettere a norma il locale. O ancora se i no vax pensino che sia divertente per un gestore mandare via una persona che si presenta senza green pass solo perché vogliono essere oneste e seguire la legge. Anche perché per loro vuol dire rinunciare a un mancato guadagno.

Le titolari hanno ricordato a tutti che esiste una situazione globale che richiede precisi comportamenti a cui loro si sono adeguate. E loro non intendono cedere di fronte a tali minacce.

Secondo le due donne, potrebbe essersi trattato di qualche cliente che sono state costrette a mandare via perché sprovvisto di Green Pass. Ma non hanno idea di chi possa essere stato: potrebbe essere stato chiunque.

Qui potete vedere una delle due titolari con il biglietto in questione: