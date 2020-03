Moncalieri: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

La lista dei negozi di alimentar, ristoranti e altre merci che consegnano a domicilio a Moncalieri potete trovarla grazie a Confesercenti, che ha realizzato un lungo elenco completo di contatti. In questo momento, infatti, la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Dunque è davvero un servizio utile per i cittadini sapere quali sono le possibilità di ricevere direttamente a casa alimentari casalinghi e anche altri tipi di articoli. Inoltre, può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Ecco dunque quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

L’ORT D’ MUNCALE’ – FRUTTA E VERDURA – 011 642255

IL LOTO DEI SAPORI DI BOSIO SILVIO – CAFFE’ – 3931087316 – silviobosio.sb@gmail.com

IPERMERCATO CARREFOUR – 0116205805 – casse_moncalieri2@carrefour.com

EL CANTUN DELLE BONTA’ CONTADINE – 3773022444 – elcanton.vidotto@gmail.com

AZIENDA AGRICOLA LANFRANCO JESSICA – 389 2535222 – ortofruttaelio@gmail.com

GASTRONOMIA VOGLIA DI COSE BUONE – Moncalieri – 348 7727388 – luisella.marciale@libero.it

IL MELOGRANO – FRUTTA E VERDURA – 3334863419 – 3398493617

FGF – ACQUE MINERALI – 368283965 – info@fgf-fgf.it

Cialdeweb – capsule cialde caffè – Tel punto vendita 0116485326 – Tel centralino 0119980622 –

www.cialdeweb.it – ordini@cialdeweb.it – consegne Moncalieri e limitrofi – consegna gratuita da 30€

Panetterie

PANETTERIA CAGLIERO – 0116471344 – panetteriacagliero@libero.it

PANETTERIA LE BONTÀ AL SEMAFORO – Moncalieri – 0112636027 –

Macellerie

MACELLERIA SALUMERIA DI CURALLO – 0112073585 – 3391007038

MACELLERIA IL BUCUN SNC – – 0116471364