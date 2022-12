Mondiali in Qatar: lo spot di una birra aveva previsto la vittoria dell’Argentina

Pareva che non era ancora uscito fuori il profeta di questi Mondiali in Qatar. Questa volta era stato uno spot della birra che aveva previsto la vittoria dell'Argentina.

di Manuela Chimera 22 Dicembre 2022

Un tempo la Cassandra dei Mondiali di calcio era il polpo Paul: ve lo ricordate? Era il 2010 e nei Mondiali in Sudafrica il prodigioso polpo Pauls era riuscito a predire con correttezza l’esito di tutte e sette le partite della nazionale tedesca. Ebbene, anche i Mondiali in Qatar hanno avuto il loro profeta, ma non si è trattato di un altro polpo, bensì di un marchio di birra. La birra Quilmes, infatti, aveva diffuso uno spot in cui mostrava le coincidenze fra il Mondiale in Qatar e quello del 1986. E alla fine, come profetizzato nello spot, l’Argentina ha davvero vinto la Coppa del Mondo.

Mondiali in Qatar, birra e improbabili profeti

Come potete vedere nel video, l’orario della finale di Doha è stato lo stesso di Messico 1986. Inoltre fra i due Mondiali ci sono state anche altre coincidenze: pioveva nei giorni precedenti, il Cile che non si era qualificato, il Canada che si è invece qualificato, Roberto De Niro che avrebbe viaggiato in Argentina solo in queste due occasioni, ma non finisce qui.

Tramite voli pindarici, lo spot pubblicitario della birra ricorda che nella finale di Doha Giove era nei Pesci, esattamente come durante la finale del 1986. E finalmente arriva anche qualcosa di calcistico. alla fine dello spot alcuni tifosi seduti al bar a bere una birra, ricordando che nel 1986 avevano il miglior giocatore al mondo (Diego Armando Maradona per chi non fosse calcio-addicted), così come adesso (Lionel Messi, il bomber dell’Argentina che durante le celebrazioni per la vittoria in campo, subito dopo la finale, è stato decisamente messo in imbarazzo da Salt Bae, facendo infuriare il web e i tifosi). Alla fine lo spot termina col disclaimer “Per chi necessita di coincidenze, ci sono le coincidenze. Per chi ha bisogno della squadra, c’è la squadra”.

Il fatto è che l’azienda di birra Quilmes aveva diffuso nel paese questo spot ben prima dell’inizio dei Mondiali. E alla fine, quello che era solo uno spot promozionale pieno di aspettative e speranze, grazie alla vittoria effettiva dell’Argentina, si è trasformato in uno spot profeta. Che dire, ad ogni Mondiale il suo di veggente.

A proposito, se vi state chiedendo la Quilmes è una birra bionda prodotta a Zarate, vicino a Buenos Aires, in Argentina. Ha una gradazione di 4,9°, è una Pils Pale Lager ed ha un gusto fresco e delicato.

Ecco lo spot pubblicitario in questione, lo trovate un po’ ovunque in rete, anche su Twitter: