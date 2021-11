Monopoly: per Natale arriva l’edizione dedicata alla cucina italiana

di Valentina Dirindin 27 Novembre 2021

Brasato al Barolo e Risotto alla Milanese al posto di Parco della Vittoria e Viale dei Giardini: così il Monopoly, il più celebre gioco in scatola del mondo, rende omaggio alla cucina italiana.

Il Monopoly Buonissimo, realizzato in edizione speciale e limitata per il Natale 2021 e disponibile in esclusiva in tutti i Toys Center d’Italia, nasce dalla partnership tra Winning Moves, azienda leader del mondo dei giochi da tavolo, carte e puzzle, e Buonissimo, portale di ricette.

Il tabellone del gioco nato nel 1935 si trasforma così Ion una tavola imbandita che racconta le più popolari ricette italiane, da Nord a Sud. C’è la Polenta concia valdostana, ci sono i cantucci e i cannoli, e ovviamente la pizza e il gelato. E in più c’è la possibilità di sfidarsi in uno showcooking realizzando i piatti del tabellone, inquadrando e il Qr Code su ogni carta di proprietà e seguendo le istruzioni delle videoricette.

Collezionando le card dello stesso colore, i giocatori potranno dare vita a un menù completo e proseguire la loro scalata verso la vittoria. Per i più ambiziosi poi, lo step successivo sarà quello di aprire un’osteria e subito dopo un ristorante, diventando gli chef stellati più rinomati d’Italia.