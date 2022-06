Montasio Dop: il fatturato cresce a 60 milioni, e firma una partnership con McDonald’s

di Luca Venturino 17 Giugno 2022

Un 2021 tutto da festeggiare per il Montasio Dop, che di fatto ha venduto più di 860 mila forme, equivalenti a un fatturato al consumo che supera i 60 milioni di euro di valore. La notizia arriva dallo stesso Consorzio di Tutela del formaggio Montasio Dop, che di fatto ha recentemente approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio inerente all’anno passato. La volontà, chiaramente, è quella di tutelare e nutrire questa tendenza di crescita, e in questo contesto è infatti importante considerare il recente accordo raggiunto con McDonald’s che inserisce il Montasio nell’edizione 2022 di My Selection, la linea di hamburger premium selezionati da Joe Bastianich.

Una partnership che, nonostante sia in vigore da appena cinque mesi, ha già prodotto numeri da record: sono già stati consumati più di 3 milioni e 500 mila panini “Montasio Dop e Pancetta”, corrispondenti a 25 mila forme di formaggio, segno di un’espansione sana nel mercato dei più giovani. Tornando al bilancio del 2021, fa segnare una crescita particolarmente significativa soprattutto il formaggio PDM – Prodotto di Montagna -, aumentato del 56%; mentre la prima volontà espressa dai vertici del consorzio è quella di sviluppare ulteriormente la domanda tanto in Italia quanto all’estero, in modo da collocare il prodotto a un prezzo sufficientemente remunerativo.

“In questo senso c’è la volontà di puntare su un ulteriore sviluppo del Progetto “Quality Gold”, il marchio di qualità “superiore” impresso a fuoco da parte degli esperti del Consorzio di tutela dopo 100 giorni di lenta e controllata stagionatura” ha commentato il presidente Valentino Pivetta. “Siamo fermamente convinti che sia indispensabile continuare a promuovere tutta la qualità del nostro formaggio, una qualità che deriva dall’efficienza di tutta la nostra filiera, tutela dell’ambiente, sostenibilità, benessere animale ed educazione nutrizionale a salvaguardia della salute dei consumatori, anche dei più giovani”.