Monte San Giusto: il cuoco inglese sequestrato è stato liberato

15 Ottobre 2021

Fortunatamente è finita bene la storia del cuoco inglese sequestrato a Monte San Giusto, in provincia di Macerata: grazie a un blitz dei Carabinieri, il ragazzo di 25 anni è stato liberato. E sono stati arrestati quattro ventenni.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane cuoco inglese si trovava in vacanza in Italia da mesi. Ancora non si sa come abbia incontrato i rapitori, ma per qualche motivo è stato costretto a seguirli fino a Monte San Giusto in un appartamento regolarmente affittato da uno dei rapitori.

Qui è stato obbligato a contattare i genitori in Inghilterra per chiedere loro di inviargli 7mila euro: si ipotizza che possa essere la somma di un debito che il ragazzo potrebbe avrebbe contratto con i rapitori durante alcune serate.

Grazie a una segnalazione giunta dalla NCA, la National Crime Agency inglese, ecco che i Carabinieri hanno potuto organizzare un’operazione lampo. Il tutto, infatti, è durato meno di 36 ore e ha visto coinvolti il nucleo operativo radiomobile di Macerata e i militari di Monte San Giusto.

Geolocalizzando il cellulare del ragazzo, i militari hanno capito dove si trovava il ragazzo e, fingendosi gli emissari del padre del giovane, sono andati all’appartamento di via Carducci dicendo che dovevano consegnare il denaro.

Quando i rapitori hanno aperto la porta, ecco che i Carabinieri hanno potuto agire: non solo hanno salvato il ragazzo, ma hanno anche evitato la fuga dei rapitori. Il giovane cuoco inglese è stato trovato in manette, scalzo e denutrito all’interno di una stanza dell’appartamento con le finestre serrate.

I quattro rapitori hanno un’età compresa fra i 19 e i 23 anni. Residenti fra Macerata e Montegranaro, fra di loro c’erano A.R. di 21 anni e una ragazza R.B.G. di 19 anni, tutti e due stranieri, ma residenti regolarmente in Italia e D.C. di 21 anni e A.C. di 20 anni, entrambi italiani. Tutti e quattro non avevano precedenti e dovranno rispondere del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Ovviamente le indagini sono ancora in corso: bisognerà capire come il cuoco inglese sia venuto in contatto con il gruppo e il motivo del rapimento.