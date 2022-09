Monza e Brianza, bar chiuso per 30 giorni: era “pericoloso per la sicurezza”

Il Luca bar di Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, è stato chiuso per 30 giorni in quanto rappresentava un pericolo per la sicurezza.

di Luca Venturino 29 Settembre 2022

Chiuso per trenta giorni il Luca bar di Muggiò, cittadina incastonata nella provincia di Monza e Brianza: a far scattare il provvedimento pare sia stata una segnalazione effettuata dallo stesso sindaco del Comune in questione e del Comandante della polizia locale, nella quale si delineava un quadro decisamente preoccupante nel contesto della sicurezza pubblica. Il locale, infatti, era assiduamente frequentato da un gran numero di avventori soliti consumare una gran quantità di bevande alcoliche, con conseguenti nottate piene di musica ad alto volume, schiamazzi e risse occasionali. Comprenderete che i residenti della zona, oltre al fastidio dovuto al rumore, non si sentivano assolutamente sicuri nell’uscire in sicurezza, tanto da aver inviato numerosi esposti alle autorità locali.

A onore del vero lo stesso locale fu destinato a un provvedimento analogo nell’ormai lontano pre-Covid, nel 2019: in quel caso i rapporti raccontano di un clima di intimidazione e timore a danno dei cittadini, vai episodi di bottiglie rotte in strada, risse e androni delle abitazioni limitrofe usati come latrine. Non mancavano, per di più, diversi soggetti con precedenti di polizia tra i frequentatori più assidui del locale; o i controlli delle forze dell’ordine risultati in sequestri di sostanze stupefacenti. Come accennato, il bar rimarrà chiuso, secondo il provvedimento cautelare disposto dal Questore Marco Odorisio, per almeno 30 giorni.