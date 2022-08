Monza, intossicazione alimentare per 17 boy scout belgi: avevano cenato in un ristorante di pesce

Diciassette boy scout provenienti dal Belgio hanno subito un'intossicazione alimentare dopo aver cenato in un ristorante di Monza.

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

Una gita finita particolarmente male in quel di Monza: secondo quanto riportato dai colleghi del giornale quotidiano l’Eco di Bergamo circa 17 boy scout provenienti dal Belgio sono stati vittime di una forte intossicazione alimentare dopo aver consumato una cena a base di pesce in un ristorante cittadino. I nostri giovani protagonisti, di età compresa tra i dodici e venti anni e tutti originari della città di Anversa, hanno lamentato sintomi quali svenimento, vomito, vertigini e capogiri e si sono presentati alle cure del personale autoritario con un colorito pallido e smunto – tutte chiare indicazioni di una potenziale intossicazione alimentare, per l’appunto.

A onor del vero i giovani boy scout si trovavano a Bergamo Alta nel momento in cui cominciarono a lamentare i primi sintomi: il trasferimento da Monza era avvenuto nella mattinata di domenica 7 agosto, e già durante il tragitto alcuni di loro avevano cominciato ad accusare qualche fastidio allo stomaco, nausea e un senso di debolezza generale. Decisi a continuare il proprio programma, i nostri protagonisti tentarono di ignorare quanto possibile il disagio, ma in una manciata di ore i problemi di salute sono diventati del tutto debilitanti, costringendoli a rinunciare. Avvisate le autorità sanitarie locali, i giovani sono infine stati trasportati in tre ospedali di Bergamo.