Monza, ristorante conservava alimenti marci: sequestrati 250 kg

I Carabinieri del Nas hanno ispezionato un ristorante in provincia di Monza trovando diversi alimenti in cattivo stato di conservazione.

di Luca Venturino 2 Maggio 2022

Carne, uova e latticini marci o in pessimo stato di conservazione, con l’aggiunta di coloranti chimici per mascherarne lo stato di marcrescenza: è quanto gli agenti dei Carabinieri del Nas di Milano hanno portato allo scoperto nell’ambito di un controllo presso un ristorante nel comune di Varedo, in provincia di Monza e Brianza.

L’ispezione delle forze dell’ordine, avvenuta in collaborazione con il personale di Ats Brianza, ha per l’appunto fatto emergere numerose irregolarità di carattere igienico sanitario. Nello specifico, secondo quanto redatto dal rapporto del Carabinieri, gli alimenti “erano in cattivo stato di conservazione e con l’aggiunta di coloranti chimici senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego”. Le indagini hanno anche portato al riscontro di svariate carenze gestionali quali l’inosservanza delle procedure di autocontrollo in materia di igiene alimentare e la totale mancanza delle indicazioni obbligatorie per legge circa la vendita dei prodotti non preimballati.

Al termine dei controlli, i Carabinieri del Nas hanno proceduto a sequestrate 250 chilogrammi di alimenti ed elevato sanzioni per un totale complessivo di 2600 euro. Nel frattempo il ristorante, che tra l’altro vantava ottime recensioni da parte dei clienti (con una media di 4,2 stelle su 5), è stato chiuso dalle autorità sanitarie che hanno lavorato sul caso.