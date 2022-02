Monza: scoppia la rissa davanti a un bar, e il locale viene chiuso per 20 giorni

di Luca Venturino 18 Febbraio 2022

Aperitivo, cena, bevuta e infine, per chiudere il sabato sera in bellezza, scazzottata libera: è quanto è successo al bar Capolinea, situato nella periferia di Monza, dove è scoppiata una rissa che ha coinvolto quattro persone lì presenti (anche se le immagini delle telecamere di sicurezza ne mostrano solamente due all’opera).

Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, coadiuvata dalla testimonianza di qualche cliente e dalle immagini riprese dalle telecamere, tutto è cominciato quando un avventore del bar si è avvicinato a un altro per tirargli un colpo al volto. Quest’ultimo, però, non è rimasto a guardare e si è immediatamente scagliato sul suo aggressore tempestandolo di pugni e calci. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato i due (già conosciuti per alcuni precedenti) sanguinanti, con numerose ferite al viso e alla testa. La questura di Monza, nel frattempo, ha disposto la chiusura del bar per 20 giorni.