Moretti entra a far parte del registro dei Marchi Storici di interesse nazionale

di Luca Venturino 22 Settembre 2022

Il Gruppo Moretti festeggia i primi cento anni di attività con l’annuncio dell’ingresso ufficiale nel registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale: il riconoscimento, voluto dal ministero dello Sviluppo economico al fine di proteggere la proprietà industriale del Made in Italy, è stato celebrato dal brand con un packaging speciale decorato con un’illustrazione a cura dell’artista bergamasco Andrea Mastrovito. A oggi il gruppo, guidato dalla quarta generazione dell’omonima famiglia, è di fatto composto da quattro realtà distinte: la Moretti Spa, che opera nell’ambito della produzione di mangimi per ovaiole e farine alimentari per ristorazione e consumo; Cascina Italia, attiva nel settore della lavorazione di uova; Avicola Montorfano, che sviluppa la produzione di uova attraverso la gestione degli allevamenti; e Sofimo, che infine gestisce i servizi amministrativi e finanziari delle varie società.

“L’attività del gruppo inizia con il capostipite Aristide” racconta però Aristide Moretti, presidente onorario di gruppo Moretti, e nipote dell’omonimo capostipite “che, con il prezioso contributo della moglie Carolina, producono farine e si specializzano nella farina bramata per polenta la cui ricetta è rinomata ancora oggi in tutto il mondo e conosciuta con il marchio Moretti”. Con un fatturato annuo che, nel contesto dell’ultimo esercizio, ha raggiunto gli 85 milioni di euro, il gruppo conta un centinaio di dipendenti e lavora 600 milioni di uova e 30 mila tonnellate di mais all’anno.

“Nonostante il mondo, e in particolare l’Italia, non si sia ancora del tutto ripreso dalla pandemia da covid-19 e stia subendo le conseguenze della crisi climatica e del conflitto fra Russia e Ucraina” hanno commentato gli amministratori delegati, Silvia e Ruggero Moretti “noi abbiamo intenzione di continuare a crescere seguendo i principi che ci accompagnano e guidano da sempre: essere una realtà industriale e familiare allo stesso tempo e investire per migliorare e incrementare la qualità, la tecnologia e la sostenibilità delle nostre produzioni e dell’ambiente lavorativo”.