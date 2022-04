Mosca: risse per aggiudicarsi il cibo scaduto nei bidoni della spazzatura

A Mosca sono state documentate risse davanti ai bidoni dell'immondizia per accaparrarsi il cibo. E non si tratta di senzatetto.

di Manuela 7 Aprile 2022

Nel quartiere di Sciukino di Mosca pare che gli abitanti stiano scatenando risse davanti ai bidoni dell’immondizia pur di riuscire ad accaparrarsi il cibo scaduto e buttato via dal vicino supermercato Dixie.

La testimonianza arriva da un video pubblicato sui social da una donna. Nel video si vedono decine di persone davanti ai bidoni dell’immondizia che si strattonano fra di loro per cercare di arrivare ai bidoni. Chi è riuscito a prendere un sacco contenente il cibo scaduto, se lo vede strappare di mano da altra gente, mentre qualcuno cerca di fuggire col prezioso bottino il più rapidamente possibile.

Il video è disponibile anche su YouTube: in esso si nota anche un uomo che scappa via portandosi dietro un intero bidone. Secondo la donna che ha postato il video, da quando Dixie ha aperto questa filiale, ecco che nel quartiere scoppiano risse quasi ogni notte, sempre per il cibo.

La donna rivela, poi, che non si tratta di senzatetto e che all’inizio non c’era così tanta gente. Solo recentemente ha iniziato a radunarsi una piccola folla.

In realtà, sin da quando è scoppiata la guerra fra Russia e Ucraina, man mano che le sanzioni contro la Russia si fanno più pesanti, ecco che da Mosca e altre città arrivano sempre più notizie di assalti ai supermercati, con liti scatenate per il possesso di zucchero, olio e farina.