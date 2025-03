Motta lancia la colomba firmata da Bruno Barbieri, e sul web è già gara ai rincari

Tra gli scaffali dei supermercati debutta la colomba di casa Motta. La firma, come comanda la collaborazione inaugurata lo scorso inverno, è naturalmente quella di Bruno Barbieri. Il lancio è una novità assoluta, per quanto inserita in un tracciato comodamente intuibile: c’è però qualcosa che vale la pena sottolineare.

Dicevamo: il solenne comunicato stampa dello scorso inverno parlava di autografi posti da Barbieri su “panettoni e pandori, ma anche nuovi prodotti per il consumo quotidiano, come merende e frollini”. Era chiaro che il tradizionale dolce pasquale fosse parte dei patti, tant’è che mantiene lo stesso abito del suo predecessore natalizio: blu nobile, firma e sagoma del nostro protagonista, prezzo che lievita oltre la fascia entry level.

Le conseguenze sugli scaffali, reali e virtuali

Punto uno: Motta tra le colombe entry level non esiste più, e il dèjà vu è più che comprensibile dal momento che il lievitato natalizio, di fatto, già si presentava come “fuori quota”. I nostri lettori più attenti si ricorderanno che nella classifica redatta per l’occasione da Altroconsumo, ad esempio, il Motta x Barbieri aveva fatto registrare un prezzo medio di 15,18 euro, qualificandosi come il più caro tra i panettoni presi in esame. Il giudizio di AC, per di più, fu negativo.

Motta prova il cambio di categoria, dunque. Nulla di necessariamente nuovo: il sopracitato comunicato stampa già raccontava che, con la firma del giudice di Masterchef, “Motta si posiziona così come brand premium del Gruppo Bauli”. E tra le corsie del supermercato il “sorpasso” è già palese: entry level rimaste orfane di una colomba e scaffale delle più care che si è allargato per accogliere la nuova arrivata.

Tra gli scaffali internettiani, nel frattempo, è già partita la gara ai rincari. Un rapido confronto tra il prezzo dei supermercati online e i bagarini digitali mostra differenze nette e significative, del tipo sovente riervato alle edizioni limtiate o a quei prodotti che ammiccano al lusso. E questo, vale la pena notarlo, nonostante la critica avesse sonoramente bocciato il panettone. Insomma: star power.