Mountain Dew, un litro in 6,8 secondi per entrare nel Guinness World Record (e al pronto soccorso)

di Luca Venturino 27 Giugno 2022

Okay, a scanso di equivoci: nessuno è finito all’ospedale. Pensiamo che sia lecito immaginare, tuttavia, che dopo aver bevuto un litro di una bevanda super zuccherina in poco meno di sette secondi almeno un po’ di bruciore di stomaco sia d’uopo. Ci stiamo riferendo all’impresa compiuta dallo YouTuber Eric “Badlands” Booker di Long Island, New York, che è riuscito a inserire il proprio nome nel Guinness World Record sgolando un intero litro di Mountain Dew in appena 6,8 secondi.

Badlands non è certo un estraneo a questo tipo di competizioni: ha costruito la sua popolarità internettiana definendosi “speed drinker”, e di fatto ha approcciato il record con grande nonchalance, facendo roteare la sua tazza di Mountain Dew come se fosse un calice di vino. “Spero di farlo scendere in meno di nove secondi, ma non si sa mai” ha borbottato, prima di mettersi all’opera. Durante il tentativo era presente anche un pubblico, che ha incoraggiato il nostro speed drinker facendo il conto alla rovescia; ma di fatto lo spettacolo era appena iniziato: Badlands ha cominciato ad aprire alcune lattine di salsa di pomodoro e a versarle nella sua tazza misurata. “Questo è più difficile di quanto sembra” ha poi commentato “ma con il vostro aiuto posso farcela”. Un minuto e diciotto secondi più tardi il bicchiere era nuovamente vuoto, e il nome di Badlands nuovamente insito nell’Albo dei Primati.