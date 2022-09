Mozzarella di Bufala Campana falsa a Milano: il sequestro della task force della DOP

di Luca Venturino 12 Settembre 2022

Gli agenti vigilatori del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, task force che di fatto opera a tutela dei consumatori, hanno eseguito un’operazione congiunta in quel di Milano con l’assistenza dei Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Torino: secondo quanto emerso dai rapporti degli agenti, il produttore indagato, che di fatto può vantare diversi punti vendita tra Campania la stessa Lombardia, utilizzava in maniera abusiva il logo e la denominazione del prodotto in questione spacciando per tale una mozzarella invece realizzata con un misto di latte vaccino e bufalino. L’operazione, pertanto, si è conclusa con il sequestro amministrativo di oltre 50 chilogrammi di falsa Mozzarella di Bufala Campana Dop e di altri prodotti alimentari scaduti, insieme a un centinaio di chili di imballaggi di confezionamento.

Il Consorzio, per di più, ha sottolineato come nei soli mesi di luglio e agosto siano stati intensificati gli sforzi degli ispettori della task force; sforzi che di fatto hanno portato a 5 operazioni di sequestro con la confisca di circa 200 chili di mozzarelle falsificate e 40mila buste di confezionamento. Complessivamente, gli agenti hanno sollevato sanzioni per un totale di oltre 30mila euro e denunciato due persone alla Procura della Repubblica per frode in commercio.

“Questa operazione è il risultato dell’intensificazione dei controlli voluta dal Consorzio durante tutto il periodo estivo” ha commentato a tal proposito l direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani. “La provenienza della mozzarella dalla Campania è per i consumatori sinonimo di autenticità, noi proteggiamo questa certezza da chi invece vuole approfittarne. L’operazione di Milano è stata condotta a tutela non solo dei consumatori, che non vanno ingannati, ma anche dei tantissimi produttori onesti. Noi continueremo a moltiplicare i nostri sforzi in tutta Italia”.