Mozzarella, in Belgio apre impianto da 32mila tonnellate l’anno

di Dissapore 18 Novembre 2021

Formaggio fresco a pasta filante: ovvero mozzarella. Una tipicità italiana che però fa gola a tutto il mondo: non solo consumatori ma anche produttori. Come la Solarec, azienda del gruppo Laiterie des Ardennes, che sta per aprire uno stabilimento in Belgio con la capacità produttiva di 32.000 tonnellate l’anno. Un investimento di 125 milioni di euro per un impianto di 14.000 metri quadri, circa 50 dipendenti impegnati, entrata a regime della produzione a gennaio 2022, quindi molto presto.

La mozzarella prodotta non sarà quella in pezzature piccole per il consumo domestico, ma riguarderà blocchi da due chili e mezzo, quei cilindri di pasta giallina che non sembrano neanche mozzarella, dato che sono “a bassa umidità” per garantirne una più lunga conservazione. E perché sono più facili da maneggiare: i clienti infatti sono gli operatori della ristorazione, e soprattutto le pizzerie, in particolare di Europa e Asia. Louis Ska, amministratore delegato della Solarec ha spiegato: “La nostra scelta è caduta sulla mozzarella perché questo mercato è in piena espansione e perché i processi tecnici di produzione sono meno complicati che per altri formaggi”. Se lo dicono loro.