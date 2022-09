MrBeast Burger: in migliaia affollano il primo ristorante fisico di Donaldson

di Manuela 13 Settembre 2022

Andiamo negli USA perché qui in migliaia hanno affollato il MrBeast Burger, il primo ristorante fisico di Jimmy MrBeast Donaldson (e il Coronavirus muto!).

Jimmi “MrBeast” Donaldson è un celebre YouTuber che ha da poco aperto il suo primo ristorante di hamburger. Grazie alla fama raggiunta con i suoi oltre 100 milioni di follower, ha deciso di di aprire nel 2020 MrBeast Burger, servizio di delivery attivo in più di mille località in tutto il mondo.

Ma adesso, domenica scorsa, nel centro commerciale American Dream, ad East Rutherford, nel New Jersey, ecco che ha inaugurato il suo primo ristorante fisico. Scontato l’esito: i fan si sono precipitati in massa non solo per assaggiare i suoi hamburger, ma anche per incontrarlo di persona.

Il risultato è stato un affollamento di migliaia di persone nel centro commerciale: si è stimato che in fila ci fossero più di 10mila fan. Diciamo che, per ora, le attività di Donaldson nel campo della ristorazione stanno fruttando.

Anche se non è certo la sua prima incursione nel cibo. Lasciando da parte il delivery, a gennaio aveva lanciato anche la sua azienda di cioccolato, con tanto di campagna di omaggi di massa che ha permesso di regalare qualcosa come 1,3 milioni di dollari in cioccolato. Inoltre nel 2021 aveva creato un canale YpuTube a tema filantropico che si è evoluto in un ente di beneficenza autorizzato che funge da banco alimentare.

Tornando al MrBeast Burger, è inutile dire che Donaldson ha annunciato che hanno battuto il record mondiale per il maggior numero di hamburger venduti in un solo giorno. Solo che, per il momento, si è autodefinito il re degli hamburger: il Guinness World Records, infatti, gli ha mandato un tweet per chiedergli un numero, in modo da confermare (o ribaltare) il risultato.