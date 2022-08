Mulino Bianco riporta in vita i Palicao in edizione limitata vintage

di Manuela 26 Agosto 2022

Ancora Mulino Bianco, ancora nostalgia: dopo aver riportato temporaneamente in vita il Soldino, ecco che adesso ci riprova lanciando l’edizione limitata vintage dei Palicao.

Se ve lo state chiedendo i Palicao mancano dagli scaffali da 25 anni. Adesso, dal 6 settembre, sarà possibile acquistarli in edizione speciale limitata solo ed esclusivamente sul sito e-commerce “Dedicato a Te”.

Avrà lo stesso impatto emotivo del Soldino? Non è che ne siamo tanto sicuri. Detto proprio sinceramente, dei Palicao non mi ricordavo affatto. Anche sforzando la memoria, non rammento di averli visti sugli scaffali.

Ma essendo biscotti solubili al cacao magro e cioccolato da mettere nel latte, non praticando quel tipo di colazione, ci sta che possa aver scordato della loro esistenza.

Il biscotto solubile tornerà brevemente disponibile in una confezione speciale con pack da 250 grammi e tazza in vetro con apposita grafica. Esiste poi anche la confezione da due pack e due tazze di vetro.

Ma qual è la storia dei Palicao? Era il 1995 e Mulino Bianco mise in commercio i Palicao, “Meraviglia di Cacao”. A dire il vero non è che siano durati molto: vennero tolti dal commercio nel 1997.

La filosofia alla base dei Palicao è stata quella di creare un biscotto solubile al cacao magro e cioccolato, più versatile rispetto agli altri biscotti già presenti. Il Palicao, infatti, permetteva sia di essere sgranocchiato a secco come un normale biscotto, sia di essere sciolto nel latte freddo o caldo per creare una bevanda al gusto di cioccolato. Inoltre poteva essere usato anche per preparare budini, gelati, mousse, frappè, mousse e cioccolate calde.