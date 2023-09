Molino Dallagiovanna Pastry e Pizza Ambassdor 2024: i vincitori

Chi sono i nuovi ambasciatori di Molino Dallagiovanna per la pasticceria e la pizza e come si sono portati a casa il titolo per il 2024.

Sabato 9 Settembre, in quel di Gragnano Trebbiense (PC), si è svolta la 1a edizione de “La Festa dei Granai“, l’evento di Molino Dallagiovanna nato per celebrare il legame con il territorio valorizzando l’attività degli agricoltori e conferitori di grano locali. Proprio alcuni di loro si sono aggiudicati infatti il premio “Chicco d’Oro”, riconoscimento pensato per chi, durante l’annata agraria, ha saputo distinguersi nella produzione di determinate categorie di grano.

Ad aggiudicarsi il titolo in questa prima edizione l’azienda agricola Carella (per la varietà Grano Biscottiero), l’azienda agricola Chioso di Bersani (per la varietà Grano Panificabile), l’azienda agricola Ferrari Silvano e Giorgio (per la varietà Grano di Forza), e l’azienda agricola Roberto Scrocchi (per la varietà Grano Taylor).

La cornice bucolica ha però anche ospitato le finali del Pastry Bit Competition e Pizza Bit Competition, le due competizioni, rivolte rispettivamente ai professionisti della pasticceria e della pizza, nate per scovare quelli che saranno i due ambassador 2024 dell’azienda. E così, dopo mesi di selezioni sparse per lo Stivale, lo scorso weekend i 18 finalisti, si sono confrontati sull’ultimo palco. Questi i concorrenti nelle rispettive categorie:

Pastry Bit Competition: i finalisti

Alessandro Fiorucci della pasticceria “Pane e Salame F.lli Lattanzi” di Roma (RM)

Gianluca Bolzani della pasticceria “Bolzani” di Vicenza (VI)

Luca Rubicondo della Rubicondo Pasticceri di Solarolo (RA)

Luca Borgioli della pasticceria “Gabardina” di Montemurlo (PO)

Domenico Giove della pasticceria “La Patisserie Giove” di Ginosa (TA)

Serena Nardelli della “Bis – Bar Pasticceria” di Martina Franca (TA)

Gabriele Giambastiani pasticcere presso il “T Hotel” di Cagliari (CA)

Dalila Capretta pasticcera del ristorante “Arca” di Alba Adriatica (TE)

Salvatore Catapano pasticcere presso “Casa Celestino” di Sant’Angelo d’Ischia (NA)

Pizza Bit Competition: i finalisti

Simone Pilloni della pizzeria “Tziu Mauriliu la bottega del cibo” di Uras (OR)

Gianluca Piersanti della pizzeria “Casa Pi” di Velletri (RM)

Roberto Iavarone dell’ “Airport Hotel Ristorante da Mario” di Venezia

Pierluigi Della Quercia della pizzeria “Al Vecchio Frantoio" di Atri (TE)

Nicola Guizzardi della pizzeria “All’Insolita" di Cerea (VR)

Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria" di Enna

Luca Valle della pizzeria “Anima Concept Pizza” di Roseto degli Abruzzi (TE)

Michele Colpo della pizzeria “Premiata Fabbrica Pizza” di Bassano del Grappa (VI)

Daniele Aiello de “Il Pescatore Ristorante Pizzeria B&B” di Montepaone Lido (CZ)

Pastry Bit Competition era alla sua prima edizione: una selezione a tappe, nove gare regionali, seguite da tre semifinali sulle nevi di Ponte di Legno, fino alla prima fase finale in Cast Alimenti e alla finalissima, svoltasi appunto il 9 settembre presso il Molino Dallagiovanna. Tema della finale il lievitato maximo, il panettone. Nove gare regionali anche per i pizzaioli, seguite da tre semifinali sulle spiagge di Brindisi, Forte dei Marmi e Rimini. Anche per i 9 finalisti pizzaioli il tema su cui sfidarsi era decisamente iconico: la margherita.

Pastry Bit Competition: vince Luca Rubicondo

Ad aggiudicarsi il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024, è il romagnolo Luca Rubicondo, 37 anni, della Rubicondo Pasticceri di Solarolo, in provincia di Ravenna. Oltre a quella nell’impresa di famiglia, Luca ha maturato diverse altre esperienze all’estero, tra Francia, Australia e Stati Uniti .

Pizza Bit Competition: vince Luca Valle

A vincere la Pizza Bit Competition e ad aggiudicarsi il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo, è l’abruzzese Luca Valle, 30 anni, di Giulianova. Dopo una lunga gavetta, iniziata all’età di 14 anni, è arrivato ad aprire una sua attività “Anima Concept Pizza” a Roseto degli Abruzzi, sempre nel teramano.