Muore a 103 anni Rino Dondi Pinton, il signor Cynar

Si è spento lo scorso sabato, all’età di 103 anni, Rino Dondi Pinton, l’uomo dietro la creazione del Cynar. Anche se ufficialmente sono i fratelli Dalle Molle (in particolare Angelo) a comparire dietro il nome del celebre liquore al carciofo che spopolò nell’Italia del boom economico, fu il padovano Dondi Pinton a dargli vita, forte del suo background come distillatore presso la G.B. Pezziol, la stessa dietro il liquore Vov, a base di uova.

Il liquore “contro il logorio della vita moderna”

Durante le interviste, il signor Dondi Pinton aveva sempre diverse bottiglie di Cynar sul tavolo, di cui andava fiero. Raccontava che era stato l’imprenditore Angelo Dalle Molle a incoraggiare la ricerca di un “aperitivo del momento”, quando in cui gli italiani cercavano “qualcosa che facesse bene”. Così nasce l’idea di Cynar, il liquore creato a partire da foglie di carciofo insieme ad altre 13 piante erbe e piante e il cui nome deriva dalla denominazione scientifica dell’ingrediente protagonista. Proprio sulla scia del concetto di benessere, la parola chiave era “ricostituente”, come era già considerato il liquore a base di uovo nato dalla stessa azienda, il Vov.

“Il carciofo è salute”, declama un cartellone dello scorso secolo che pubblicizzava la nuova bevanda, le cui proprietà benefiche risiederebbero, tra le altre, nella presenza della vitamina B1 e della cynarina, sostanza naturale derivata dal carciofo. Il liquore-amaro divenne popolare anche grazie all’attore Ernesto Calindri, che negli spot se ne stava seduto tranquillo in mezzo al traffico incoraggiando il consumo dell’aperitivo “contro il logorio della vita moderna”. La ricetta completa rimane tutt’oggi un segreto e la bevanda è ormai da tempo un marchio del gruppo Campari – e, in effetti, negli ultimi anni il liquore è tornato in auge proprio come ingrediente dell’altrettanto veneto Spritz.