Spendereste 200 euro per non mischiare mai più Prosecco e Aperol?

Immaginate, con orrore, la situazione: non potete fare a meno di uno spritz, ne siete ossessionati. Quel miscuglio arancione è per voi una vera dipendenza, e svuotarne un calice dopo l’altro non può più essere un’attività relegata solo alla sfera sociale o all’ambientazione di un locale. Volete farvene anche a casa ma, per qualche strano motivo, i semplici gesti del miscelare una base amaricante, del vino e un po’ di acqua gasata per qualche ragione vi sfuggono, e proprio non sapete come fare. Fortunati voi, non dovete più penare: è arrivato Sprizzer, il comodo… “coso” che fa lo spritz. In realtà è un paio d’anni che è in commercio e, poveri noi, ce l’eravamo perso: basta prendere le bottiglie che usereste per farvi uno spritz da soli, versarle come se vi faceste uno spritz da soli e avrete un ottimo spritz, come se l’aveste fatto da soli, ma con Sprizzer.

Mai più senza

Approfondendo questo Sprizzer, mi è parso di avventurarmi in una di quelle televendite che mostrano varia umanità alle prese con attività apparentemente banali, ma in cui si dimostrano totalmente incapaci: tagliare un pezzo di pane, lavare la macchina o girare una vite, impresa -quest’ultima- impossibile senza un innovativo cacciavite a giunto cardanico. Si tratta di un oggetto dalla forma simile a quella di un faro del New England, dotato di tre scomparti in cui versare l’Aperol (o il Bitter, il Select o, se siete avventurosi, il Cynar), il prosecco e il seltz, le cui diverse dimensioni dettano le proporzioni tra gli ingredienti.

La galleria esterna del faro accoglierà il ghiaccio, rendendo Sprizzer indipendente da prese di corrente: mettete il calice sotto il rubinetto e abbassate la leva, e i tre flussi misceleranno alla perfezione (o almeno nella perfezione stabilita dai produttori) il vostro drink preferito. Un lusso che per 239 euro, 197 con lo sconto, davvero non ci si può lasciar scappare. Oppure potete comprarvi una brocca, e magari farvi anche dei Negroni o dei Moscow Mule. Ecco, se vedrete in giro il “Negroner”, pratico miscelatore ed erogatore di tre ingredienti nella stessa proporzione, fatemelo sapere, potrei chiedere diritti.