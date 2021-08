Murlo: torna il Villaggio della Birra, Festival internazionale dei piccoli birrifici

di Valentina Dirindin 18 Agosto 2021

Torna a Murlo, in provincia di Siena, il Villaggio della Birra, Festival internazionale dei piccoli birrifici dal 2006.

Un appuntamento per appassionati, che da quindici anni propone una selezione internazionale di produttori molto interessante, che negli anni si è allargata e discostata leggermente dall’intento originale, che era quello di mettere a confronto le produzioni birrarie di Belgio e Italia. Oggi, oltre alla selezione dei due paesi protagonisti, tra i birrifici presenti ci sono anche nomi norvegesi (LERVIG di Stavanger), olandesi (Brouwerij Kees di Middelburg o Brouwerij Frontaal di Breda), spagnoli (La Pirata di Súria Barcellona) e tedeschi (Hof ten Dormaal Tildonk e Brouwerij De Ranke di Dottignies).

Il Villaggio si svolgerà in questo angolo etrusco della provincia senese proprio nella vallata prima di arrivare al Castello di Murlo. Un modo provocatorio per portare la birra al centro della terra del vino, e anche per ricordare che da queste parti gli Etruschi bevevano bevande fermentate a base di farro già circa 2600 anni fa.

Nel rispetto delle normative Covid (sì, anche per entrare alle fiere è necessario il Green Pass) verranno anche organizzati laboratori, eventi musicali e un concorso per Homebrewers. L’appuntamento è dal 3 al 5 settembre 2021 a Murlo.