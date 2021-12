Napoli, 15enne muore dopo aver mangiato sushi al ristorante

Dopo aver consumato del sushi in un ristorante giapponese, un 15enne di Napoli ha accusato sintomi di intossicazione, 9 giorni dopo è morto. Eseguita l'autopsia e indagati medico di base e ristoratore.

di Marco Locatelli 14 Dicembre 2021

Luca Piscopo, ragazzo 15enne di Napoli, è deceduto dopo aver consumato del sushi in un ristorante giapponese in compagnia con delle amiche. Saranno ora i risultati dell’autopsia a fare luce sulle cause della morte del ragazzo, su cui sta indagando la Procura di Napoli.

Il ristoratore, 55enne di nazionalità cinese, e un medico di base, 61 anni, sono indagati per reato di omicidio colposo. Il ragazzo si è sentito male dopo essere stato al ristorante giapponese e il medico ha prescritto al giovane una terapia domiciliare.

Il ragazzo era stato al ristorante lo scorso 23 novembre e, poco dopo aver mangiato del sushi, ha cominciato a lamentare sintomi di intossicazione (febbre e disturbi intestinali), sembra causati dal batterio della salmonella. Anche le amiche del ragazzo hanno accusato sintomi da intossicazione.

Il medico di base del ragazzo ha prescritto dei farmaci che però non hanno sortito l’effetto sperato e, dopo nove giorni di calvario, lo scorso 2 dicembre il ragazzo è deceduto. Ora non resta che attendere l’esito dell’autopsia, già eseguita.