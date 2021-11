Napoli, apre la pizzeria dell’attore di Un Posto al Sole Patrizio Rispo

di Luca Venturino 23 Novembre 2021

Giovedì 18 novembre ha aperto in via Nisco a Napoli Tucci’s Pizzeria di Conversazione, locale di proprietà dell’attore Patrizio Rispo, noto al pubblico in particolar modo per essere uno dei protagonisti dell’iconica serie televisiva Un Posto al Sole.







Tra i soci in affare dell’attore di origini partenopee ci sono un altro conoscitore della vita da palcoscenico, l’attore Mimmo Esposito, e il pizzaiolo Ciro Tutino, già noto alla città per essere titolare di un locale in zona piazza Mercato. All’inaugurazione del locale, avvenuta come accennato in precedenza giovedì 18 novembre, sono intervenuti anche alcuni colleghi di Rispo come Serena Rossi e Maurizio Aiello, altri volti storici della serie targata Rai Tre.