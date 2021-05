Napoli, auto si ribalta e finisce nel bar: grave un anziano

Incidente rocambolesco a Torre Annunziata (Napoli) ieri, domenica 30 maggio. Un’auto si è ribaltata lungo via Pastore in direzione via Prota finendo nel gazebo di un bar, fortunatamente in quel momento vuoto. L’anziano alla guida è però gravemente ferito.

L’uomo stava percorrendo via Pastore quando, all’altezza di una rotonda, ha perso il controllo della sua Toyota Yaris urtando contro un marciapiede e finendo la sua corsa contro il gazebo di un bar vicino.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre l’anziano dalla lamiere, successivamente il personale del 118 l’ha soccorso e trasportato di urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli dove ora versa in gravi condizioni.

Intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e la polizia locale per i rilievi del caso e le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, è possibile che l’anziano alla guida abbia avvertito un malore e quindi perso il controllo dell’auto.

Fonte: Il Mattino