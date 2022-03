Napoli, baby gang tenta di rubare lo scooter al proprietario di un bar: i clienti intervenuti vengono picchiati

di Luca Venturino 14 Marzo 2022

Serata movimentata nel quartiere Chiaia di Napoli, dove una baby gang formata da una decina di ragazzini (la maggior parte dei quali minorenni) ha tentato di rubare lo scooter di Gennaio Raia, titolare del bar “+39”. Il furto è stato sventato grazie all’intervento di alcuni clienti del locale, tre turisti americani di età compresa tra i 23 e i 24 anni: per il disturbo, però, i giovani hanno rimediato un pestaggio con tanto di bottigliate in testa.

Fortunatamente le condizioni degli statunitensi non sono gravi, tanto che i tre sono stati in grado di sostenere senza problemi l’interrogatorio delle forze dell’ordine. Agenti che, nel frattempo, hanno ascoltato anche il titolare del bar e acquisito i video delle telecamere di sorveglianza in zona in modo da riuscire a ricostruire quanto meglio l’accaduto. Nello stesso quartiere, nella stessa serata, ma evidentemente a qualche vicolo di distanza, le forze dell’ordine hanno anche arrestato un 34enne che deambulava con un coltellaccio da cucina appeso alla cintola e due parcheggiatori abusivi. Un titolare di un altro bar, invece, è stato multato per aver violato l’ordinanza sindacale che impone la chiusura alle ore 2:30.