Napoli, blitz dell’ASL in supermercati e bar: sequestrati 170 chili di cozze e multe per 14 mila euro

di Marco Locatelli 6 Giugno 2022

Il Dipartimento dell’ASL Napoli 1 Centro ha sequestrato qualcosa come 170 chilogrammi di cozze e ha multato per 14 mila euro in totale diversi bar, ristoranti e supermercati di Napoli.

Un’operazione monstre che ha visto coinvolti diversi quartieri della città campana e con la quale l’ASL intende preservare la salute dei consumatori. Venerdì 3 giugno 24 operatori dell’ASL di Napoli 1 hanno svolto attività di controllo in diversi ristoranti, bar e supermercati a Fuorigrotta: qui sono stati ispezionati 14 locali portando alla sospensione di un ristorante, 64 prescrizioni, 2 diffide e 5 verbali. In totale 8 mila euro di multa.

Sabato 4 giugno, invece, sempre a Fuorigrotta, controllati 4 supermercati, un minimarket e un caseificio. Il risultato è stato di 4 mila euro di multa con 35 prescrizioni, 2 diffide e la chiusura di un deposito.

A Scampia, sempre sabato 4 giugno, l’ASL ha sequestrato 70 chili di cozze in cattivo stato di conservazione, mentre domenica le ispezioni hanno portato a galla due venditori abusivi e permesso di sequestrare altri 100 chili di cozze. Multe per 2 mila euro circa.