Napoli, blitz in dieci ristoranti: sequestrati 250 kg di carne e pesce in pessime condizioni

di Luca Venturino 4 Novembre 2021

Nel fine settimana un blitz operato dai carabinieri del Nas ha ispezionato dieci ristoranti di Napoli, facendo emergere numerose preoccupanti irregolarità in ambito igienico: al termine dei controlli sono stati sequestrati ben 250 kg di prodotti alimentari, divisi tra carne e pesce.

Gli alimenti requisiti dalle forze dell’ordine, che rappresentano un valore complessivo di circa 5 mila euro, erano conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie. In alcuni casi, inoltre, gli agenti hanno riscontrato la mancanza delle indicazioni di tracciabilità e provenienza dei prodotti in questione. In tutto i carabinieri hanno segnalato 25 violazioni sulla qualità del cibo servito ai clienti, e hanno decretato la chiusura di due depositi alimentari trovati troppo sporchi. L’ammontare delle multe ai responsabili degli esercizi commerciali è di circa 18 mila euro.

Altri ristoratori sono stati invece sanzionati per non aver controllato il Green Pass né ai lavoratori né ai clienti con multe da 2400 euro.