Napoli, chiuso per 5 giorni un bar in piazza D’Annunzio: aveva venduto alcol a dei minorenni

Un bar di piazza D'Annunzio, a Napoli, è stato chiuso per cinque giorni per aver venduto degli alcolici ad alcuni minorenni.

di Luca Venturino 17 Agosto 2022

Un bar situato in piazza D’Annunzio, in quel di Napoli, è stato chiuso per cinque giorni dal Questore del capoluogo campano su proposta di alcuni agenti del corpo di Polizia Municipale, che nel corso di alcuni controlli di routine nelle zone limitrofe hanno sorpreso alcuni ragazzini di appena 14 anni con delle bottiglie di liquore. Una volta fermati dalle forze dell’ordine, i giovani hanno confessato di aver acquistato gli alcolici da un locale poco distante, indicando proprio il bar in questione.

A questo punto, gli agenti delle forze dell’ordine si sono avviati verso l’attività commerciale e, dopo aver richiesto di poter visionare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza lì installati, hanno accertato che la cassiera aveva venduto ai giovani di cui sopra gli alcoli senza richiedere loro di mostrarle il documento di identità, nonostante – come potrete immaginare, vista la giovane età dei ragazzi in questione – i loro tratti somatici evidenziassero chiaramente la loro minore età. Gli agenti hanno dunque proceduto con il denunciare la cassiera per somministrazione di bevande alcooliche a minori e il titolare della stessa attività per omessa vigilanza del lavoratore dipendente: dopodiché hanno notificato il tutto al questore di Napoli, che come anticipato ha disposto la sospensione per cinque giorni delle attività di esercizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.