Napoli, controlli nelle pizzerie del centro: 50 chili di alimenti finiscono sotto chiave

di Luca Venturino 1 Settembre 2022

Nel corso della settimana appena passata i Carabinieri del Nas di Napoli sono stati impegnati in una serie di controlli mirati nelle pizzerie e nei ristoranti incastonati nel centro del capoluogo campano, tra i Quartieri Spagnoli e la zona dei Tribunali. Nello specifico, le ispezioni in questione, che di fatto vanno a inserirsi in una più ampia serie di operazioni per la sicurezza nel periodo di maggiore affluenza turistica, hanno portato al sequestro di circa 50 chilogrammi di prodotti alimentari, messi sotto chiave dagli ispettori sanitari in quanto privi delle obbligatorie informazioni circa la tracciabilità e provenienza degli stessi.

Complessivamente sono state controllate ben 22 attività commerciali: le verifiche si sono particolarmente concentrate sullo stato di conservazione degli alimenti, ma sono state prese in esame anche le condizioni sanitarie dei locali stessi ed eventuali estensioni non autorizzate di questi ultimi. Gli agenti delle forze dell’ordine, per di più, hanno anche richiesto le documentazioni inerenti all’inquadramento dei dipendenti, che verranno poi esaminati più accuratamente dagli enti preposti. La maggior parte dei sequestri alimentari, come accennato, hanno riguardato prodotti che, nonostante non fossero visibilmente avariati, non potevano comunque essere venduti in quanto del tutto privi delle informazioni su tracciabilità e provenienza. I controlli si sono infine conclusi con la chiusura immediata di due depositi con relativi spogliatoi per dipendenti per gravi carenze igieniche; mentre sono state elevate complessivamente 12 mila euro di sanzioni.