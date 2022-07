Napoli: entra in pasticceria e chiede mille euro di pizzo, ma la vittima si ribella e lo fa arrestare

di Luca Venturino 25 Luglio 2022

Nella pasticceria c’erano ancora i lavori in corso: nonostante le difficoltà legate al difficile momento storico, infatti, la titolare aveva investito una considerevole somma di denaro nella ristrutturazione e nel rilancio della sua attività, una pasticceria nel comune di Qualiano, a pochi passi da Napoli. Insomma, si potrebbe dire che a dispetto della crisi la nostra protagonista fosse piuttosto ottimista per il futuro: un ottimismo che, immaginiamo, è tuttavia sfumato nell’istante in cui un uomo, appena entrato nel locale, si è rivolto a lei chiedendole il pizzo – “Mille euro per gli amici di Qualiano”, appuntamento fissato per la mattina seguente.

La giovane donna, nonostante il timore, ha però raccolto il coraggio e si è rivolta agli agenti delle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto: questi la istruiscono a presentarsi all’incontro e ad apparire naturale, mentre loro si apposteranno per intervenire in caso di bisogno. Passa la giornata – che immaginiamo sia stata particolarmente lunga per la nostra protagonista – e arriviamo al momento dell’appuntamento: l’uomo, un 56enne di Giugliano in Campania poi indicato dagli investigatori come contiguo al clan Di Rosa, è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri. Al momento si trova nel carcere di Secondigliano con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose.

“È un giorno buono, Qualiano” ha commentato a tal proposito il sindaco Raffaele de Leonardis. “Oggi sono molto soddisfatto. Da sindaco, prima di tutto ma anche da uomo che coltiva un’idea di legalità che cerca di tramandare ai propri figli. Ringrazio pubblicamente la donna che ha denunciato per il segnale che ha dato al territorio. E ringrazio i carabinieri per questa brillante operazione e per l’enorme lavoro quotidiano in città”.